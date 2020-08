Tror PGS sier nei

– Jeg tror det blir vanskelig for PGS å gå med på dette.

– Det løser det kortsiktige likviditetsbehovet, men selskapet vil fortsatt ha veldig mye gjeld igjen pr. skip. Det vil være bedre å beholde oppsiden og håpe på at markedet kommer tilbake, enn å låse seg til denne verdsettelsen, sier Masdal.

Analytikeren tror både PGS-ledelsen og selskapets kreditorer har større forventninger til verdien av seismikkbiblioteket enn 600 millioner dollar.

– Det kan også bli utfordrende for PGS om selskapet kun skal drive med kontraktsseismikk. Markedet er såpass lite. Samtidig vil det koste flere hundre millioner dollar å bygge opp et nytt bibliotek, sier Masdal.

Kurshopp en hjelpende hånd

Det han trekker frem som positivt for PGS, er at mulighetene for en refinansiering kan ha økt etter at PGS-kursen gikk til værs fredag.

Rett etter at Oslo Børs åpnet steg aksjen nesten 60 prosent, før den falt noe tilbake.

PGS har i dag tre lånefasiliteter. Den ene er på 300 millioner kroner med Eksportkreditt i Japan, det har et terminlån på 525 millioner dollar som er inngått med ulike fond, i tillegg til en kredittfasilitet på 350 millioner dollar med banker. Den siste skal reduseres til 215 millioner innen 18. september, noe som betyr at PGS må refinansiere 135 millioner dollar innen en drøy måned.

– Selskapet bør bruke tiden frem til dette til å få på plass en refinansiering. Det er nok mer ønskelig enn å selge dette for 600 millioner dollar, sier DNB Markets-analytikeren.