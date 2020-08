DOF Subsea får nye betydelige kontrakter

DOF Subsea har mottatt to betydelige kontrakter i APAC-regionen, det videreformidler TDN Direkt fredag.

Chrevron Australia har tildelt en IMR Services Contract for å undervannsoperasjoner med DP-fartøyer, ROVer, AUVer, intervensjon, inspeksjon, management og ingeniørtjenester. I tillegg har selskapet sikret en betydelig kontrakt i Sørøst-Asia for et erstatnings- og utbedringsprosjekt.

Onshore arbeid er i gang og offshorekampanjen er planlagt i midten av tredje kvartal 2020. Prosjektet vil gi betydelig utnyttelse av fartøyene Skandi Hercules og Skandi Singapore gjennom tredje kvartal og tidlig fjerde kvartal, fremgår det fra TDN Direkt.