Patrick Schorn blir ny sjef i Borr Drilling

Patrick Schorn kommer fra oljeservicegiganten Schlumberger, en av Borr Drillings største eiere, hvor han har hatt en rekke lederstillinger. Siden januar 2018 har han vært styremedlem i Borr.

– Vi er fornøyde med å annonsere Patrick som ny konsernsjef i Borr Drilling, sier styreleder Paal Kibsgaard, som også har bakgrunn fra Schlumberger.

– Hans omfattende industrierfaring og tid som styremedlem i selskapet gjør ham perfekt egnet til å ta selskapet videre i et utfordrende marked. Vi vil også takke Svend Anton for hans lederskap og sterke bidrag siden selskapet ble opprettet, fortsetter Kibsgaard.

Maier, som har ledet Borr siden 2018, blir i selskapet som spesialrådgiver for Schorn.

Ser muligheter

– Jeg er beæret over muligheten til å bli enda sterkere involvert i Borr Drilling og ser frem til å jobbe med Svend Anton og resten av teamet i Borr Drilling for å levere resultater for våre kunder og investorer, sier den nyutnevnte riggsjefen, som tar over roret 8. september.

– For øyeblikket går olje- og gassindustrien gjennom en utfordrende fase, men i det ligger også vår mulighet. Kombinasjonen av de førsteklasses menneskene i Borr, sammen med den yngste jackup-flåten i industrien, gir et unikt fundament for å befeste posisjonen vår som industriens ledende tilbyder av jackup-rigger, sier Schorn.

I januar i år ble Francis Millet ansatt som ny finansdirektør i Borr etter at Rune Magnus Lundetræ valgte å forlate selskapet.

Som Finansavisen skrev i slutten av juli har Lundetræ tatt skrittet inn i markedet for offshore vind. I den forbindelse har han teamet opp med Arne Blystad og Offshore Heavy Transport.