Hermitage Offshore søker om konkursbeskyttelse i USA

UPÅVIRKET DRIFT: Majoriteten av PSV-ene til Hermitage Offshore driftes av Remøy Shipping. Driften påvirkes ikke av at Hermitage nå gjennomgår en chapter 11-prosess. Foto: Remøy Shipping

Coronaviruset og oljeprisfallet ble for mye for det USA-noterte offshore serviceskipsrederiet Hermitage Offshore – tidligere Nordic American Offshore, da Herbjørn Hansson var hovedaksjonær.

Etter en måned med resultatløse forhandlinger med kreditorene, valgte Hermitage natt til onsdag å søke om konkursbeskyttelse under chapter 11.

«Selv om selskapet hadde foretrukket å fullføre sin finansielle restrukturering utenfor retten, var det ikke i stand til å få til en avtale med samtykke fra alle långiverne. Det gjorde det nødvendig med chapter 11 for å skape et enkelt forum for alle videre samtaler med långiverne», skriver selskapet i en melding.

Milliardlån

DNB og SEB stilte i januar med en lånefasilitet på 132,9 millioner dollar, eller vel 1,2 milliarder kroner.

I henhold til avtalen måtte Hermitage ha en minimumslikviditet på 5 millioner dollar. Pr. 3. juni hadde selskapet 8,4 millioner dollar i likvide midler.

I starten av juli gikk bankene med på midlertidige lettelser. De skulle vare ut måneden, men ble senere forlenget ti dager inn i august.

DNB og SEB er rederiets långivere etter salget av to ankerhåndteringsskip (AHTS), som ble børsmeldt tirsdag ettermiddag.

Den nye eieren overtar låneforpliktelsene på 9 millioner dollar med tyske DVB Bank, mens Hermitage venter å bokføre et tap på 4 millioner dollar i forbindelse med salget.

Scorpio-eid

Hermitage Offshore er resultatet av at Scorpio Group tok kontroll over Herbjørn Hanssons offshorerederi Nordic American Offshore (NAO) i desember 2018.

Da hadde nettopp et fusjonsforsøk med kanadiske Horizon Maritime gått i vasken.

Etter salget av AHTS-ene, består flåten av ti plattformforsyningsskip (PSV), samt 11 mannskapsbåter som primært har operert i Vest-Afrika.

Avtalen mellom kommet i stand etter diskusjoner mellom Hansson, sønnen Alexander og Scorpio-topp Emanuele Lauro i Monaco der de to sistnevnte er bosatt.

Lauro er konsernsjef og styreleder i Hermitage, som i første kvartal tapte 6,4 millioner dollar.

Finansavisen lyktes ikke med å få en kommentar fra Scorpio før avisen gikk i trykken onsdag. DNB kommenterer som vanlig ikke kundeforhold.