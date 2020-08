Én kontrakt drar lasset i SeaBird

Det lille seismikkselskapet SeaBird Exploration løftet inntektene til 17,1 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 9,2 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 800.000 dollar, en bedring fra minus 1,7 millioner dollar i andre kvartal 2019.

– Flåtens aktivitetsnivå har vært relativt lav, med en utnyttelsesgrad på 30 prosent. Derfor er vi fornøyd med å kunne rapportere om positiv EBITDA, selv om den bare er marginalt positiv, sa finansdirektør Erik von Krogh under kvartalspresentasjonen fredag morgen.

Halvert utnyttelse

På samme tidspunkt i fjor hadde selskapet en flåteutnyttelse på 68 prosent.

Størsteparten av både driftsinntektene og utgiftene, både i dette og foregående kvartal, er knyttet til et 3D-prosjekt i India som er satt ut til en underleverandør.

– I andre kvartal representerer dette prosjektet om lag 70 prosent av inntektene, utdypet von Krogh.

Selskapet opplever at anbudsaktiviteten fortsetter i moderat og stabilt tempo, men at tiden fra anbud til kontraktstildeling fremdeles er lang. For allerede planlagte prosjekter registrerer selskapet at de i stor grad utsettes fremfor å kanselleres.

I april vant selskapet en kontrakt i Sør-Amerika, men den er utsatt grunnet coronaviruset og er er ventet å starte opp i fjerde kvartal.

Klar for dvale

Da pandemien rammet i mars, annonserte selskapet at det ville gjøre nødvendige kutt for å kunne gå i «dvale». Styreleder Ståle Rodahl er så langt fornøyd med innsatsen.

– Kostnadene er allerede nede på nivået vi guidet dem i begynnelsen av året, og nå er vi nær ved å komme ned på de tidligere annonserte «dvalenivåene» på 400.000 dollar pr. måned, kommenterte han.

Så langt i år har selskapet ikke gjort noen investeringer. Det betyr at utrustningen av fartøyet «Fulmar Explorer» er utsatt frem til det eventuelt får tildelt en kontrakt. Det samme gjelder skipet «Geo Barents». Klargjøring av disse skipene er dekket av lånefasiliteten på 16 millioner dollar som ble refinansiert i løpet av andre kvartal.

I løpet av kvartalet ble skrapingen av «Osprey Explorer» gjennomført, og i løpet av inneværende kvartal er det ventet at også skipet «Harrier Explorer» vil bli resirkulert.

Her er rapporten og presentasjonen.

SeaBird Exploration (Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 17,10 9,20 Driftsresultat -4,24 -7,24 Resultat før skatt -4,71 -6,49 Resultat etter skatt -5,81 -6,56