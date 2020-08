TGS skuffet over PGS-avslag

PGS avslo torsdag TGS' bud på drøyt 5,3 milliarder kroner for selskapets multiklientsbibliotek.

PGS-styret og ledelsen i seismikkselskapet kom frem til at verdien av biblioteket er vesentlig større for PGS enn det som reflekteres i TGS' bud. Timingen vurderes dessuten som opportunistisk, gitt dagens marked og makroforhold, tilføyes det.

TGS kommenterer avslaget i en melding fredag morgen.

– Vi mener en konsolidering og ytterligere partnerskap mellom våre to selskaper gir en sterk industriell logikk, og vi har sett en bred støtte for dette i etterkant av annonseringen vår. Vi er skuffet over lite villighet fra styret og ledelsen i PGS om å inngå diskusjoner for å utforske kollektive muligheter og samarbeid, som indikert i budet vårt, sier TGS-konsernsjef Kristian Johansen i en melding.

Han fortsetter:

– TGS vil fortsette med strategien vår og industriledelse og ytterligere konsolidering for å levere de beste tjeneste til kundene våre, samtidig som at vi skaper verdi for våre eiere og andre interessegrupper.

Finansdirektør i TGS, Fredrik Amundsen, svarer slik på spørsmål fra TDN Direkt om de vil øke budet:

– Gitt avvisningen er tilbudet nå borte og vi avventer hva slags refinansiering PGS foreslår for sine aksjonærer, men vi er fortsatt i den oppfatning at bransjen trenger konsolidering og er klare for å bidra til det, sier finansdirektøren.

TGS uttrykker seg villig til videre samtaler.