Snakker videre med kreditorene

PÅ KONTRAKT MED EQUINOR: Boligriggen «Floatel Endurance» jobber på Martin Linge-feltet for Equinor. Kontrakten varer ut januar 2021 med mulighet for forlengelse.

PÅ KONTRAKT MED EQUINOR: Boligriggen «Floatel Endurance» jobber på Martin Linge-feltet for Equinor. Kontrakten varer ut januar 2021 med mulighet for forlengelse. Foto: Floatel International

Boligriggselskapet Floatel International opplyser i en melding søndag at avtalen med en adhoc-komité av obligasjonseiere om betalingslettelser forlenges til 31. august.

Videre opplyses det at selskapet fortsatt er i konstruktive forhandlinger med sine nøkkelinteressenter, som inkluderer de sikrede långiverne i tillegg til obligasjonseierne.

For to uker siden meddelte selskapet at det vil skrive ned verdien av riggene sine med 398 millioner dollar i andre kvartal. Rapporten publiseres 25. august.