Island Offshore installerer batteripakke på forsyningsskip

– To av skipene går allerede på naturgass eller marin gassolje, og med batteri og landstrøm installert i tillegg, vil dette bidra til å redusere utslippene til miljøet vesentlig, sier adm. direktør Tommy Walaunet i Island Offshore Management i en kommentar.

Batteripakken skal benyttes som ekstra sikkerhet og reservekapasitet når skipene ligger på feltet. I tillegg vil de slå inn under seiling og bidra til å ta «toppene» av belastningen.

– Motorene gjør det meste av jobben, mens batteriene absorberer variasjonene opp og ned, noe som gir jevn seiling uten stort behov for ekstra motorkraft for å takle motsjø, sier Walaunet.

Det var Kongsberg Maritime som leverte motorer og fremdriftsanlegg da de tre søsterskipene ble bygget, og det er også Kongsberg Maritime som nå skal levere batteri og lagringssystem.

Skifter før kontrakt

Skipet Island Crusader har allerede seilt med batteripakke i en drøy måned, mens Island Commander og Island Contender vil få installert batteri før de starter opp sine kontrakter.

De tre skipene er sikret lengre kontrakter med Lundin. Island Crusader gikk inn på en ny kontrakt i begynnelsen av juli som støtteskip for boreriggen West Bollsta, mens Island Contender skal vere støttefartøy for riggen Rowan Viking fra neste vår. Island Commander er allerede på kontrakt for Lundin som støttefartøy for boreaktiviteten på Edvard Grieg, og går inn på en ny treårsperioden for samme oljeselskap i november.

Fartøyene blir utstyrt med battericontainere bak styrehuset slik at dekkskapasiteten ikke blir berørt. I tillegg blir det montert landstrømanlegg slik at skipene kan ligge til kai uten motorkraft der forholdene er lagt til rette for det.