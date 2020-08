Kraftig inntektsfall for Axxis Geo Solutions

Inntektene til Axxis Geo Solutions (AGS) falt kraftig i andre kvartal, og endte til slutt på 12,6 millioner dollar, ned fra 41,1 millioner i samme periode i fjor.

EBITDA kom inn på 2,3 millioner dollar, ned fra 16,8 millioner dollar i andre kvartal 2019.

– Andre kvartal har bydd på utfordringer og begrensninger etter den pågående covid-19-pandemien, men AGS leverte likevel effektive og trygge driftsresultater, som prosjektene i Egypt og Norge, sier AGS-sjef Ronny Bøhn i en kommentar.

Selskapet skriver i rapporten at den økonomiske stillingen utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, men at denne antakelsen, i lys av dagsn volatilitet i markedene, er utsatt for betydelig usikkerhet.

«Oljeprisusikkerhet og effekten av covid-19 har påvirket oppstart av prosjekter, og tilfører betydelig risiko rundt tidspunkt for fremtidig arbeid. Selskapet er avhengig av å sikre ytterligere OBN-prosjekter i år», skriver selskapet, og påpeker at om dette ikke lykkes, må det utforskes andre økonomiske løsninger for å sikre likviditet.

Her er rapporten og presentasjonen.