Reach Subsea tildelt ny kontrakt

Reach Subsea er sammen med MMT Group tildelt en kontrakt av et større europeisk energiselskap for en kabelundersøkelse, opplyser selskapet.

Kontrakten innebærer bruk av den fjernstyrte farkosten (ROV) «Surveyor Interceptor» fra konstruksjonsfartøyet «Havila Subsea».

Den har to faser, og arbeidet vil bli utført i fjerde kvartal i år og til neste år.

«Vi er glade for å se at våre kunder fortsetter å komme tilbake», heter det i en kommentar fra Reach Subsea-sjef Jostein Alendal.

Han legger til at det er et stort pluss at selskapet er i stand til å fylle avtaleboken for den typisk vanskelige vintersesongen.

Med den nye kontrakten har Reach Subsea sikret cirka 1.100 prosjektdager til gjennomføring fra andre kvartal til fjerde kvartal i år. Dette tilsvarer rundt 1.800 ROV-dager.

For 2021 er det sikret rundt 350 prosjektdager, eller 550 ROV-dager.