Riggselskap søker konkursbeskyttelse

Det britiske riggselskapet Valaris søker søker konkursbeskyttelse i USA, såkalt Chapter 11. Det skjer i et forsøk på å restrukturere gjelden som overstiger 6,5 milliarder dollar.

Valaris skal ha inngått en avtale om bindende restruktureringsstøtte fra rundt halvparten av sine kreditorer.

I slutten av juni gikk det rykter om at Valaris ville redusere den aktive flåten med 40 prosent. På det tidspunktet sa analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank1 Markets til Finansavisen at det var helt nødvendig at et selskap som Valaris kvittet seg med riggkapasitet.

– Selv om all gjeld i Valaris blir konvertert til egenkapital, er flåten for stor til å drive i pluss, sa Lyngvær, og utelukket ikke at selskapet var på vei inn i Chapter 11.

