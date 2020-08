Knallrødt for DOF

DOF legger frem tall for 2. kvartal 2020. Her ved Mons Aase, konsernsjef.

DOF-konsernet legger ikke skjul på at coronakrisen har påvirket driften betydelig, og skriver i rapporten for andre kvartal at det ble tatt en nedskrivning på 779 millioner kroner.

Dette tynger naturligvis regnskapet, som viser en knallrød bunnlinje.

Restruktureringen av gjelden pågår og standstill-avtaler (eksklusive joint ventures) har blitt signert frem til 30. september. En standstill-avtale for BNDES-fasiliteten (utviklingbanken i Brasil) har blitt ytterligere avtalt til desember 2020.

Gjennomsnittlig flåteutnyttelse for kvartalet var 67 prosent, herunder 75 prosent for subsea, 48 prosent for AHTS (ankerhåndteringsfartøy) og 74 prosent for PSV (plattformstøtte).

Rapporten her.

DOF Subsea

For DOF Subsea kom EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) inn på 528 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 445 millioner kroner i samme periode i fjor.

Gjennomsnittlig flåteutnyttelse for kvartalet ble 74 prosent, herunder 64 prosent for subsea/IMR og 93 prosent for langsiktig charter.

Rapporten her.

DOF (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 1.455 1.542 Driftsresultat (424) 84 Resultat før skatt (665) (77) Resultat etter skatt (675) (106)

DOF Austevoll-basert offshorerederi etablert av Helge Møgster.

Har en flåte på 67 plattformsupplyskip (PSV), ankerhåndteringsskip (AHTS) og subseaskip.

Dette inkluderer skipene i DOF Subsea, som selskapet eier 100 prosent.

Selskapet eier også over 70 fjernstyrte undervannsfartøyer (ROV).

Møgster Mohn Offshore eier 50,1 prosent av DOF.

Helge Møgster og Frederik Wilhelm Mohn eier henholdsvis 66 og 34 prosent av Møgster Mohn Offshore.