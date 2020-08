Stortap etter nedskrivning

Med en gjeld på nesten 840 millioner dollar og en likviditet på 49 millioner sliter boligriggselskapet Floatel tungt i et marked hvor flere av boligriggene ligger uten arbeid.

Tirsdag la selskapet frem sin rapport for andre kvartal, som åpner med: «Gruppens finansielle situasjon er ikke bærekraftig. Likviditeten er under press».

Inntektene halvert

Floatel leverte driftsinntekter på 22,9 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 38,9 millioner ved samme korsvei i 2019.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger ble mer en halvert og endte på 7,1 millioner dollar, mot 15,9 millioner på samme tidspunkt i fjor.

Før skatt tapte bligriggselskapet 429 millioner dollar, etter nedskrivninger av flåteverdiene på nesten 400 millioner, tilsvarende en nedskrivning på 3,5 milliarder kroner.

Til sammenligning bokførte selskapet et tap på 13 millioner dollar før skatt i andre kvartal i fjor.

Forhandler med långiverne

Floatel understreker i kvartalsrapporten at det har fått forlenget perioden med unntak fra vilkårene i låneavtalene ut august.

Forhandlingene med långiverne pågår og beskrives som «konstruktive».

Meglerhuset Clarksons Platou Securities har tidligere estimert at boligriggselskapet vil ha behov for 40 millioner dollar i ny egenkapital – basert på et grovt estimat hvor det blant annet antas at det ikke inngås nye kontrakter før i 2022.