DNB Markets med syv anbefalinger: – Ser få kjøpskandidater

AVMÅLT: DNB Markets er dempet i sin tilnærming til oljeservice. Her er Eidesvik Offshores konstruksjonsskip Viking Neptun i Stavanger by.

AVMÅLT: DNB Markets er dempet i sin tilnærming til oljeservice. Her er Eidesvik Offshores konstruksjonsskip Viking Neptun i Stavanger by. Foto: Fuglefjellet

DNB Markets beholder en dempet tilnærming til oljeservicesektoren og ser få kjøpskandidater.

Det er en sektorrapport i forbindelse med meglerhusets årlige gjennomgang av lete- og produksjonsselskapenes (E&P) budsjetter og planer som er bakgrunnen for konklusjonen.

«Akselererende skifte hos E&P-selskapene mot fornybar energi og mindre leteappetitt» er DNB Markets to hovedfunn undersøkelsen, ifølge TDN Direkt.

To kjøpskandidater i oljeservice

Aksjene som trekkes frem som relative long-kandidater er Subsea 7, der meglerhuset har hold-anbefaling med kursmål på 65 kroner, Odfjell Drilling og BW Offshore, som har kjøpsanbefaling med kursmål på henholdsvis 15 og 45 kroner.

Aker Solutions nedgraderes til salg fra hold med et kursmål på 8,60 kroner, og meglerhuset foretrekker Kværner inn mot fusjonen.

«Vi ser fair value i kombinasjonen rett under dagens samlede markedsverdi, og tror bytteforholdet vil bevege seg i fordel Kværner», heter det.

Salg og hold i seismikk

Innen seismikk opprettholdes hold-anbefaling på PGS og TGS, men kursmålet på TGS nedjusteres til 130 kroner fra 150 kroner etter estimatrevideringer. Salgsanbefalingen på Polarcus opprettholdes, mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 0,20 kroner og reflekterer fair value for eksisterende egenkapital etter en ventet restrukturering.

I E&P-undersøkelsen ser DNB Markets en nedgang i selskapenes lete- og produksjonsforbruk på 15-20 prosent i 2020, og tidlige indikasjoner på flat utvikling i 2021, men med høy usikkerhet.

«I historisk kontekst er offshore-forbruket ned rundt 65 prosent fra toppen i 2014. For at offshore-forbruket skal bedre seg til 2019-nivå, som var et utfordrende år for oljeservice, estimerer vi at det er nødvendig med en oljepris på 55-60 dollar pr fat», skriver DNB Markets.