Riggselskapet Diamond Offshore, som er midt i en chapter 11-prosess, er i fremskredne forhandlinger om en ny borekontrakt med en eksisterende kunde.

Det fremgår av nylig publiserte rettsdokumenter.

Det er ventet at partene snart vil signere en endelig kontrakt, som vil resultere i en betydelig økning i ordrereserven med oppstart i 2021.

For én uke siden meldte riggselskapet om en kontrakt for boring av inntil ni brønner for Beach Energy med «Ocean Onyx».