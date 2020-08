Dropper reparasjonsemisjon - resultatet snudde

Selskapet hadde inntekter på 74,4 millioner kroner i andre kvartal, 30,4 millioner lavere enn samme tid i fjor.

Driftsresultatet ble rødt med 5,7 millioner kroner, mot pluss 4,3 millioner i fjor. Lønnskostnadene økte fra 29,6 til 34 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble negativt med 8,3 millioner kroner i kvartalet, mot et overskudd på 2,9 millioner samme periode i fjor. Resultat pr. aksje ble negativt med 0,04 kroner, noe som er 0,06 kroner svakere enn i fjor.

Endur skriver også i en børsmelding torsdag morgen at det dropper reparasjonsemisjon etter den vellykkede, rettede emisjonen 30. juni hvor selskapet hentet 100 millioner kroner til en tegningskurs på 1,50 kroner.

Styret i Endur peker på at aksjene har i perioder vært handlet på lavere eller samme kurs som 1,50 kroner, og at handelsvolumet har vært over størrelsen på reparasjonsemisjonen.

Endur (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 74,4 104,8 Driftsresultat -5,7 4,3 Resultat før skatt -8,2 3 Resultat etter skatt -8,3 2,9