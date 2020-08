DOF Subsea børsmelder at det har fått fire nye kontrakter med Petrobras. Verdien på disse er totalt rundt 110 millioner dollar, rundt en milliard norske kroner.

– Jeg er veldig glad for dette, som sikrer at vi får bruk for våre ansatte og ressurser, og det gir oss viktige ordrereserver, sier adm. direktør Mons Aase.

Det ventes oppstart i fjerde kvartal, og det estimeres å ta 550 dager.