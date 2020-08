Akastor tar hele DOF Deepwater etter restrukturering

Akastor overtar hele eierskapet i DOF Deepwater, som eier fem skip.

Dette skjer i forbindelse med restruktureringen i det skadeskutte Austevoll-rederiet DOF.

DOF Deepwater har til nå vært eid 50/50 av Akastor og DOF.

– Vi er glade for å oppnå denne avtalen med DOF Deepwaters' långivere, ettersom det vil gi selskapet en forutsigbar og levedyktig finansiell struktur for de kommende tre årene, heter det i en kommentar fra Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad.

Skal selges

Denne uken inngikk DOF Deepwater en avtale med långiverne om en restrukturering av gjelden i selskapet, noe som skal sikre driften frem til andre halvår 2023.

Restruktureringen innebærer at DOF overfører hele sitt eierskap i DOF Deepwater til Akastor. Det inkluderer de fem fartøyene «Skandi Emerald», «Skandi Peregrino», «Skandi Saigon», «Skandi Pacific» og «Skandi Atlantic».

Dessuten konverteres 50 prosent av DOF Deepwaters nåværende gjeld til aksjer. Resten, som utgjør rundt 520 millioner kroner, forblir gjeld med nåværende vilkår, men med garantier fra Akastor. Forfall for gjelden vil være i tredje/fjerde kvartal 2023.

Samtidig har Akastor planer om å selge de fem skipene.

«Hovedintensjonen er å realisere verdiene i 2023, men vi vil kontinuerlig også vurdere andre potensielle strukturelle løsninger. Frem til en endelig løsning vil vi søke å skaffe beskjeftigelse for skipene,» skriver investorkontakt Øyvind Paaske i Akastor i en epost til Finansavisen.

Han skriver videre at den det utløsende for restruktureringen var at DOF ikke hadde anledning til å bidra mer som eier i DOF Deepwater på grunn av sine finansielle utfordringer.

«Vi har nå fått på plass en struktur som sikrer fortsatt drift frem til et forhåpebtligvis forbedret marked for realisasjon av asset-verdier, noe som har vært et felles ønske for Akastor og kreditorene,» skriver Paaske i eposten.

Må godkjennes

Restruktureringen forutsetter godkjenning fra DOF-konsernets kreditorer og ventes å være gjennomført i tredje kvartal. DOF Deepwater vil da endre navn til DDW Offshore.

Kjell Inge Røkkes selskap Aker er hovedaksjonær i Akastor, men også i DOF-konkurrenten Solstad Offshore.