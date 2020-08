Blodrøde tall fra Borr Drilling

Det Tor Olav Trøim-dominerte riggselskapet hadde inntekter på 84 millioner dollar i andre kvartal, ned 2,6 millioner fra samme periode i fjor. Selskapets inntekter ble noe påvirket av lavere aktivitet og coronakrisen.

Driftsresultatet ble negativt med 91,2 millioner dollar mot minus 36,6 millioner dollar i fjor. Driftskostnadene økte fra 127,1 til 188 millioner dollar.

Borr Drilling bokførte nedskrivninger på 57,9 millioner dollar i andre kvartal knyttet til to rigger som er i opplag.

Resultat etter skatt ble minus 109,6 millioner dollar, mot et underskudd på 103,2 millioner samme periode i fjor. Etter årets seks første måneder er resultatet minus 196,6 millioner dollar, noe som er 37 millioner dollar svakere enn i fjor.

Resultat pr. aksje for kvartalet var minus 0,83 dollar, hvilket er 0,15 dollar bedre enn fjoråret. Resultat pr. aksje for de seks første månedene er minus 1,62 dollar, som er 0,10 dollar svakere enn de første seks månedene i 2019.

Borr Drilling rapporterer at høyere oljepriser den siste tiden gjør at selskapet har fått i gang tre rigger til i løpet av våren. Selskapet advarer om at situasjonen i borebransjen gjør at det trolig kan bli nødvendig med konsolidering og rasjonalisering av flåten fremover. Borr Drilling hevder det er godt posisjonert for å delta i konsolidering, dersom det kommer aksjonærene til gode.

Borr Drilling (Mill. dollar) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 84 86,6 Driftsresultat -91,2 -36,6 Resultat før skatt -106,2 -100,7 Resultat etter skatt -109,6 -103,2