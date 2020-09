Scana-selskap vant Daewoo-kontrakt

– Dette er en stor kontrakt for oss. Den viser at selv om vi er et mindre selskap så tilbyr vi teknologiske produktløsninger som er attraktive for et bredt spekter av markedssegmenter, sier adm. direktør Torkjell Lisland i Seasystems i en kommentar.

Daewoo Shipbuilding i Sør-Korea har tildelt Scana-eide Seasystems en kontrakt for leveranse av forankringsutstyr til to flytende lagringsenheter for LNG (FSU).

Leveransen består av 72 såkalte skrogbraketter og kjettingstoppere, som skal installeres på de to FSU-ene som verftet har under bygging. Systemene er basert på teknologi som Seasystems allerede leverer til havbruksnæringen, flytende vindkraft og oljeindustrien.

Kontrakten bidro til å sette fart på Scana-aksjen, som steg mer enn 30 prosent på Oslo Børs midt på dagen i går.

Leveranser i 2021

Produksjonen er planlagt å starte i november, og leveransene til Daewoo vil starte i februar 2021 og fortsette gjennom året.

Seasystems skal i tillegg levere analysene som kreves for å få forankringssystemet godkjent i henhold til klassekrav.

Har grønn ambisjon

Scana-selskapet har en strategi om å bli en stor aktør innen sitt segment i det grønne skiftet.

– Omleggingen til grønn energi tar tid. Mange anser gass som en mellomfase, og da er det naturligvis gledelig med kontrakter i LNG-segmentet mens vi venter på at det grønne skiftet virkelig skyter fart, sier Lisland.