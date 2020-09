Dolphin Drilling signerte kjempedeal for «Blackford Dolphin» i Mexico

DE GAMLE ER ELDST: «Blackford Dolphin» har ligget i opplag siden 2018. Nå skal et Maersk-skip taue riggen til Mexico for et oppdrag som skal vare i rundt 15 måneder.

DE GAMLE ER ELDST: «Blackford Dolphin» har ligget i opplag siden 2018. Nå skal et Maersk-skip taue riggen til Mexico for et oppdrag som skal vare i rundt 15 måneder. Foto: Dolphin Drilling

– Å få «Blackford» ut i 15 måneder er ikke hverdagskost, så det er vi ekstremt godt fornøyde med. I et tøft marked kommer mange rigger inn, men vi er i ferd med å få våre ut. Det er en stor klapp på skulderen til hele organisasjonen, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling til Finansavisen.

Tirsdag ettermiddag signerte han en kontrakt med Pemex i Mexico for selskapets eldste rigg, «Blackford Dolphin», som opprinnelig er fra 1974, men ble fullstendig ombygget i 2008.

Kontrakten er verdt 83 millioner dollar – 720 millioner kroner - noe som tilsier en dagrate på vel 180.000 dollar. Varigheten er 15 måneder og oppstart er allerede i oktober.

– Denne har vi jobbet hardt og lenge for, og endelig kom den, sier Iversen.

FORNØYD MED NY KONTRAKT: Konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling. Foto: Dolphin Drilling.

To av tre

Pemex-kontrakten betyr at selskapet på kort tid har fått to av sine tre rigger i arbeid i det som mildt sagt er et beintøft riggmarked.

«Borgland Dolphin» er for tiden på oppdrag for Wellesley Petroleum, og med full klaff kan også denne riggen bli fullbooket ut 2021.

Etter at «Blakford Dolphin» nå er tatt ut av varmt opplag, gjenstår det kun å få «Bideford Dolphin», i mange år Equinors mest effektive rigg, på kontrakt før hele flåten er i arbeid.

– Vi jobber hardt med å få ut «Bideford» også, slår Dolphin Drilling-sjefen fast.

Under ledelse av Iversen ble Dolphin Drilling gjenfødt som et nytt og gjeldfritt riggselskap etter konkursen i Fred. Olsen Energy i fjor. Hovedeier er hedgefondet Strategic Value Partners.