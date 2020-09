Magseis Fairfield har mottatt tildelingsbrev

Seismikkselskapet Magseis Fairfield har mottatt et betinget tildelingsbrev (LOA) fra et ikke-oppgitt multiklientselskap for en fire måneders OBN-undersøkelse i Mexico-gulfen, melder TDN Direkt.

Undersøkelsen er ventet å starte i begynnelsen av april neste år.

LOA er betinget under visse vilkår, inkludert at klienten får undersøkelsestillatelser, godkjennelse av ledelse og tilstrekkelig finansiering på forhånd.

Magseis-aksjen har rast 76,90 prosent i år til 1,340 kroner.