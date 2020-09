Kepler Cheuvreux senker kursmålet for Northern Ocean

Kepler Cheuvreux har senket kursmålet for det John Fredriksen-dominerte riggselskapet Northern Ocean, som ble skilt ut fra Northern Drilling i fjor.

Kursmålet er justert fra 10,00 til 8,50 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset holder imidlertid på en hold-anbefaling.

Bakgrunnen for det senkede kursmålet er at Kepler Cheuvreux estimerer høyere gjeld for 2020.

Northern Ocean har i dag de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta» i sin flåte.

Northern Ocean-aksjen endte tirsdag på 6,44 kroner. Aksjen er ned 7,3 prosent seneste uke.

I forrige uke kom riggselskapet med andrekvartalstall, som viste 24,8 millioner dollar i inntekter og et driftsresultat på minus 2,4 millioner dollar.