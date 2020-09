KNALLKONTRAKT: Ved full klaff har PSV-en «Farland» arbeid til 2023 på britisk sokkel. Foto: Sverre Farstad & Co.

I april, under et år etter comebacket, ble plattformforsyningsskipet (PSV) «Farland» lagt i opplag da corona- og oljekrisen flushet inn over supplymarkedet.

Nå har toppsjef Svein Leon Aure og teamet truffet blink.

«Farland» er på vei til britisk sokkel hvor skipet skal jobbe for Chrysaor i minimum ett år.

Aure bekrefter kontrakten overfor Finansavisen.

Ved utøvelse av opsjoner kan kontrakten vare i inntil tre år.