DNB blir aksjonær etter restruktureringen i Bourbon Offshore

Foreløpig ser det ut til at DNB blir en større aksjonær i både riggselskapet Valaris og offshorerederiet Solstad Offshore etter omfattende restruktureringer hvor en betydelig gjeldsandel skal konverteres til egenkapital.

Det samme er tilfelle i offshoreservicekjempen Bourbon.

I henhold til til en restruktureringsavtale blir cirka 22 millioner dollar – nær 200 millioner kroner – som det norske datterselskapet Bourbon Offshore Norway skylder DNB omgjort til aksjer i det nye franske morselskapet SPP.

Sistnevnte eies av en gruppe franske banker, som tok kontroll over rederigiganten i vinter.



– Mange offshorerederier er i en utsatt situasjon og i noen tilfeller er også restrukturering nødvendig. Vi i DNB er vår rolle bevisst og ønsker å bidra til bærekraftige løsninger for kundene våre. Noen ganger vil det medføre at vi ender opp som aksjonær. Vi har gode interne systemer for å håndtere slike situasjoner og å følge opp eierskapet, sier pressetalsmann Andreas Nyheim i DNB. Han understreker at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

FLERE SUPPLYAKSJER: DNB får aksjer i nok et offshorerederi. Pressetalsmann Andreas Nyheim kommenterer ikke enkeltsaker, men sier på generelt grunnlag at de har gode systemer for å følge opp slike eierskap. Foto: DNB

Halvert flåte

Mens DNB får supplyaksjer når restruktureringen ventes å være fullført i desember, vil SpareBank 1 SMN og Danish Ship Finance fortsette som långivere med nye nedbetalingsplaner.

Bourbon Offshore Norway sitter på sin side igjen med kun 60 millioner kroner i finansiell gjeld, men også en sterkt redusert flåte.



For halvannet år siden hadde Fosnavåg-rederiet, som ledes av Bjørn Idar Remøy, en flåte på 22 skip, hvorav 11 plattformforsyningsskip (PSV), fire flerbruksskip (MPSV), to subseaskip og fem ankerhåndteringsskip (AHTS). Snart er det kun 12 igjen; åtte PSV-er, én AHTS, én MPSV, samt subseaskipene som eies sammen med Oceanteam.

I fjor solgte Bourbon den moderne AHTS-en «Bourbon Arctic» til Canada på initiativ fra långiver BNP Paribas, mens de eldre AHTS-ene «Bourbon Borgstein» og «Bourbon Surf» tok veien til norsk/russiske Sevnor i vinter.

I henhold til restruktureringsavtalen skal ytterligere syv skip selges. I en pressemelding i juni fremgikk det at det var inngått avtaler om å selge fem fartøyer.

Foreløpig er to salg i boks, ifølge Remøy, som presiserer at antallet skip under rederiets management har holdt seg stabilt.

Skipene som gjenstår å forlate Bourbon-flåten er MPSV-ene «Bourbon Opale» og «Bourbon Jade», samt PSV-ene «Bourbon Viking», «Bourbon Hidra» og «Bourbon Tampen».

Kvitt svindyre leieavtaler

En viktig forutsetning for Bourbon Offshore Norway i restruktureringen var at morselskapet overtok forpliktelsene knyttet til fire PSV-er. Samlede årlige leieforpliktelser for disse var 26,4 millioner dollar – 235 millioner kroner – og dermed vanskelige å innfri i det svake markedet.

– Bareboat-avtalene for de fire skipene er overført, men konvertering av gjeld vil ikke skje før restruktureringen i Frankrike er ferdig, sier Remøy.

I tillegg til at DNB får omgjort bankgjeld for tre skip, får Pareto-prosjektet 2B Offshore, konvertert leieforpliktelser for to skip til egenkapital. Det gjelder de to AHTS-ene som ble solgt til Sevnor, og gjelden som blir konvertert beløper seg til 66,2 millioner dollar.

Ved utgangen av 2018 hadde Bourbon Offshore Norway en pantegjeld på vel 1,4 milliarder kroner. 607 millioner var klassifisert som kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner.

TILNÆRMET GJELDFRITT: Bjørn Idar Remøy leder Bourbon Offshore Norway, som er blitt kvitt store deler av gjelden. Nå er hovedfokuset å sikre beskjeftigelse til den eksisterende flåten. Foto: Eivind Yggeseth

Jobber for kontrakter

Markedet for offshore serviceskip gikk rett i bakken i kjølvannet av oljekrisen som startet i 2014. Fra 2016 til 2018 hadde rederiet et samlet tap før skatt på 1,8 milliarder kroner.

Med en betydelig styrket balanse ser Fosnavåg-rederiet fremover.

– Hovedfokuset vårt for de aktive skipene er å beskjeftige dem på lengre kontrakter som gir et positivt bidrag, sier Remøy.

AHTS-en «Bourbon Orca», som nylig kom til Norge, blir derfor liggende i opplag.

Spørsmål om det er aktuelt å delta i en konsolidering av bransjen forblir ubesvart.

– Jeg kan ikke kommentere noe utover dette på nåværende tidspunkt, sier Remøy.