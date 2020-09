Subsea 7 forlenger Brasil-kontrakter

Subsea 7 er enige med Petrobras om å forlenge langsiktige dagratekontrakter for tre PLSV-er (støtte til rørlegging) med ett år, går det frem av en børsmelding.

Fartøyene opererer offshore Brasil.

Kontraktssummen for forlengelsene estimeres til 155 millioner dollar.

Seven Waves, Seven Rio og Seven Cruzeiro vil operere med nye dagrater fra 1. august 2020, og de faste kontraktene deres vil nå gå ut i hhv. andre, tredje og fjerde kvartal 2022.

Seven Sun vil fullføre sin kontrakt på dagens rater i andre kvartal 2022.