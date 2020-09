SEB oppgraderer TGS til kjøp

SEB oppgraderer TGS ( ) fra hold til kjøp, melder TDN Direkt.

Meglerhuset nedjusterer samtidig kursmålet fra 135 til 125 kroner.

Med betydelig press på leteinvesteringer de kommende 6 til 12 måneder er ikke SEB overbevist av noen av seismikkaksjene, melder nyhetsbyrået.

Selv om TGS ifølge SEB er best posisjonert, ser meglerhuset konsensusforventningene som krevende i et vanskelig marked.

Siden meglerhusets siste nedgradering av aksjen i slutten av juni, har TGS ifølge TDN Direkt falt 25 prosent på Oslo Børs. SEB mener derfor nå at seismikkaksjen er priset under to ganger selskapsverdi (EV) i forhold til verdiene i biblioteket og oppgraderer derfor aksjen.

TGS omsettes mandag formiddag for 107,35 kroner på Oslo Børs. Hittil i år har aksjen falt knappe 60 prosent.