Sabler kursmålet i Odfjell Drilling - ser samtidig muligheter for utbytte

Meglerhuset SEB nedgraderer kursmålet på Odfjell Drilling-aksjen til 20 kroner, fra tidligere 25, men beholder samtidig en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

SEB fokuserer på at selskapet har en sunn ordrereserve gjennom 2022 og estimerer at Odfjell vil ha en fri kontantstrøm på over 500 millioner dollar, tilsvarende om lag en tredjedel av verdien i selskapet.

«Dette bør hovedsakelig går til å nedbetale gjeld, men vi ser også rom for utbytte i 2022», skriver analytiker Kim Andre Uggedal.

Estimatene for boreselskapene offshore nedjusteres i rapporten, på bakgrunn av fallende markedsutsikter og forventninger om lavere utnyttelse og dagrater gjennom 2022, melder TDN Direkt.

Odfjell Drilling-aksjen har falt 66,99 prosent i år til 10,76 kroner.