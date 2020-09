Danske Bank Markets høyner til kjøp i Ocean Yield

Danske Bank Markets oppgraderer Ocean Yield fra hold til kjøp, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse mandag kveld.

Samtidig senkes kursmålet fra 26 til 25 kroner.

Ocean Yield solgte nylig sin andel i dykkerstøttefartøyet SBM Installer, og har også annonsert et delvis obligasjonstilbakekjøp.

Meglerhuset har reagert med å høyne sine estimater, men mener ifølge nyhetsbyrået stadig at utbytteavkastningen vil være nøkkelparameteren for prising fremover – og at det fortsatt er en viss prosjektrisiko i selskapet fremover.

Ocean Yield sluttet i går på 21,75 kroner, etter en oppgang på 0,9 prosent. Danske Bank øyner dermed en oppside i aksjen på rundt 15 prosent.

Hittil i år er aksjen ned 54,7 prosent.