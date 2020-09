Evercore senker kursmålet for Borr Drilling med én dollar

VENTES Å PASSERE NOTERINGSVILKÅR: Tor Olav Trøims Borr Drilling innfrir ikke noteringsvilkårene ved New York-børsen nå, men Evercore venter at aksjen vil stige forbi minstekravet.

Evercore har senket kursmålet for Borr Drilling fra 4 til 3 dollar pr. aksje, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset holder på sin «in line»-anbefaling for riggselskapet.

Nyhetstjenesten viser til en rapport fra meglerhuset fra mandag denne uken.

Fredag endte den New York-noterte Borr Drilling-aksjen opp 0,6 prosent til 0,80 dollar – mandag var markedene stengt i USA.

Bryter med vilkår

Mandag fikk Borr Drilling beskjed fra New York-børsen om at selskapets aksje ikke innfrir noteringsvilkårene, ettersom den gjennomsnittlige aksjekursen over en 30-dagersperiode har vært under 1,00 dollar.

Etter Evercores vurdering, skal riggselskapet imidlertid opp og forbi dette kravet.

3 dollar tilsvarer tirsdag formiddag cirka 27 kroner. På Oslo Børs endte Borr Drilling på 7,17 kroner mandag, ned 0,4 prosent.