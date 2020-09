Equinor gir Valemon-kontrakt til «Noble Lloyd Noble»

Equinor har tildelt Noble Drilling Norway en kontrakt for å bore tre brønner på Valemon-feltet i Nordsjøen med den 2016-bygde jack up-riggen «Noble Lloyd Noble».

Kontrakten som har oppstart neste sommer inkluderer også en opsjon på én brønn på Valemon-feltet, samt ytterligere 11 brønner som ikke angår samme lisens.

Noble har også fått en rammeavtale med den norske energigiganten.

Halvert rate

Borekampanjen på Valemon ventes å ta 230 dager, og Equinor estimerer verdien av de faste brønnene til 51 millioner dollar. Det tilsier en dagrate på 221.700 dollar.

I tillegg kommer kostnader for integrerte tjenester, blant annet boretrykksovervåkning (MPD), og kostnader til modifisering, mobilisering og demobilisering.

Dagraten er omtrent halvparten av det riggen har tjent på oppdrag for Equinor fra 2016 til nå.

– Vi er veldig fornøyde med jobben denne riggen har gjort for oss på Mariner utenfor Skottland (...). Gjennom god planlegging og samarbeid har de oppnådd sterke operasjonelle resultater nært opptil hva vi definerer som en perfekt brønn. Vi ser fram til å fortsette samarbeidet også på norsk sokkel, sier Erik G. Kirkemo, direktør for Boring og brønn, i en kommentar.

Avtalen er betinget av at riggen får samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet.

Skreddersydd

«Noble Lloyd Noble» ble bygget i Singapore og skreddersydd til Equinors behov. Riggen kostet tett på 600 millioner dollar da den ble bestilt i 2013 og er oppkalt etter riggselskapets grunnlegger Samuel Lloyd Noble.

Riggen er verdens høyeste jack up-rigg, og kan stå på vanndyp ned til 150 meter i tøffe værforhold. Siden november 2016 har den vært på kontrakt med Equinor på britisk sokkel.

Opprinnelig skulle den jobbet frem til slutten av november i år, men ifølge selskapets seneste flåteoppdatering avsluttes oppdraget denne måneden. Dagraten var på hele 451.000 dollar.

Noble søkte nylig om konkursbeskyttelse under chapter 11 i USA. Planen er foreløpig at all obligasjonsgjeld - rundt 3,4 milliarder dollar - skal konverteres til egenkapital.