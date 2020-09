DYSTRE UTSIKTER: Over 80 prosent av rederibedriftene i offshore serviceskipsnæringen har deltatt i Rederiforbundets undersøkelse av markedsutsiktene i bransjen. De venter at over en tredjedel av flåten, rundt 200 skip, vil ligge i opplag ved årsskiftet på grunn av laber aktivitet i og liten etterspørsel fra aktørene i olje- og gassektoren. Foto: Ivan Kverme