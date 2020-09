Aker Solutions invitert til to Petrobras-anbud

Aker Solutions er ett av selskapene som er invitert til to Petrobras-anbud for subseautstyr, melder TDN Direkt.

Petrobras har invitert ulike selskaper til et anbud for 13 manifolder og over 90 kilometer med fleksible strømningsrør, ifølge Upstream, som viser til kilder med kjennskap til saken.

Utstyret skal fornye Marlim-feltet i Campos-bassenget offshore Brasil og de andre selskapene som er invitert skal være TechnipFMC, OneSubsea og Baker Hughes.

Aker Solutions leverte i fjor det laveste budet for levering av 16 manifolder til feltet, men anbudet ble avbrutt etter uenighet om endelig pris på grunn av valuta, skriver Upstream.

Aker Solutions-aksjen har sunket 57,75 prosent så langt i år til 8,215 kroner.