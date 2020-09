Siem Offshore sikret Brasil-avtale

Siem Offshore meldte fredag ettermiddag at selskapet har fått på plass nye kontrakter for plattformforsyningsskipene (PSV) «Siem Atlas» og «Siem Giant» i Brasil.

Kontraktene gjelder for to år med opsjoner på ytterligere to med Total. Oppstart er denne måneden i direkte forlengelse av de nåværende kontraktene.

Siem har dermed dekket seks av sine syv PSV-er ut andre kvartal neste år, mens fem skip har arbeid til starten av 2022.

PSV-en «Siem Hanne» lå i opplag i Canada ved utløpet av andre kvartal.

Md de nye kontraktene befester rederiet, som kontrolleres av investor Kristian Siem, posisjonen sin i Sør-Amerika.

Aksjen ruste opp 18,75 prosent til 0,95 kroner på nyheten.