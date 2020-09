Shelf Drilling har inngått terminering av februar-avtale

Shelf Drilling SHELF har inngått en avtale med China Merchants & Great Wall Ocean Strategy & Technology Fund (CM) om at avtalen meldt 21. februar i fjor skal termineres, ifølge en børsmelding fra selskapet mandag.

Termineringen trer i kraft ved oppgjør av en total charterbetaling på 4,0 millioner dollar, som skal utbetales i løpet av september 2020.

21. februar 2019 meldte Shelf om avtaler med et CM-tilknyttet selskap for kjøp av to CJ-46-jackup-rigger.