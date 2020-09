Seadrill-riggen «West Epsilon» får nytt liv

For et drøyt år siden kjøpte Well Safe Solutions den 34 år gamle semiriggen «Ocean Guardian» for å ombygge den til en rendyrket plugge- og dekommisjoneringsenhet.

Selskapet har jaktet flere rigger til samme formål, og nå er nok en rigg i boks; Seadrills 27 år gamle jack up-rigg «West Epsilon», som har ligget i opplag siden 2016.

Riggen, som får navnet «Well Safe Protector», skal nå oppgraderes, modifiseres og være klar til arbeid i starten av 2021. Prisen er ikke kjent.