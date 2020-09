Analytiker mener Seadrill-kjøp er opprydning før Chapter 11

Mandag kveld ble det kjent at Seadrill har kjøpt de resterende 33,76 prosent av aksjene i Asia Offshore Drilling (AOD) fra Mermaid for 31 millioner dollar.

AOD har tre 2013-bygde jackup-rigger – alle på langtidskontrakter med Saudi Aramco.

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux estimerer ifølge TDN Direkt at transaksjonen impliserer rundt 98 millioner dollar i egenkapitalverdi per rigg – eller nærmere 65 millioner dollar justert for estimert EBITDA-ordrereserve på 100 millioner dollar per tredje kvartal.

«Dette er det samme som Borr Drilling BORR betalte for de to Hercules-riggene, Frigg og Ran, på bunnen i markedet i 2016», skriver han i en kommentar.

Rydder opp før Chapter 11

Olsvik vurderer ifølge nyhetsbyrået kjøpet som litt opprydning før en potensiell Chapter 11-behandling, uten at det endrer hans syn på Seadrill-caset.

Analytikeren mener fortsatt at en omfattende restrukturering av balansen ser uunngåelig ut.

«Når det er sagt, indikerer kjøpet også at Seadrill har tro på fremtiden i jackup-markedet – særlig disse riggene», skriver han ifølge TDN Direkt.

Seadrill spretter opp 27,8 prosent til 2,76 kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag.