Seadrill har inngått betalingsutsettelser med enkelte kreditorer relatert til konsernets seniorsikrede kredittfasiliteter, seniorsikrede obligasjoner og en garantert fasilitetavtale, fremgår det av en børsmelding natt til onsdag.

Avtalen innebærer at kreditorene som har gitt sitt samtykke ikke kan iverksette tiltak som et resultat av at konsernet ikke utbetaler enkelte rentebetalinger som forfaller i september i år, melder TDN Direkt.

Hovedhensikten med avtalen er dermed at Seadrill skal få mer tid til å forhandle om hovedvilkårene for en restrukturering av balansen, og at en omstilling kan innebære en rettslig prosess.

Seadrill vurderer løpende forslag om kapitalstrukturen, og selv om det ikke er enighet om noen avtale, forventer selskapet at en potensiell løsning vil innebære markant konvertering av gjeld til aksjer. Det vil sannsynligvis resultere i minimal eller ingen «recovery» for nåværende aksjonærer, melder TDN Direkt.