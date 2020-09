– Venter massiv vekst

Shearwater venter å se flere hybrid-kjøp, med både en node og en streamer, innen Ocean Bottom Services. Det sier finansdirektør Andreas Aubert i Shearwater på Paretos energikonferanse onsdag, ifølge TDN Direkt.

– Vi venter å se massiv vekst i dette segmentet i årene fremover, sier han.

Hovedutfordringen i dette segmentet er høye kostnader, men Shearwater mener at det vil klare å kutte utgiftene. Aubert trekker frem at selskapet blant annet utvikler sin egen node, som skal bidra til kostnadskuttene.

Andreas Aubert, finansdirektør i Shearwater. Foto: Shearwater

Ellers sier Aubert at selskapet var klar til å hente penger for å refinansiere utgiftene fra kjøpet av CGG ved starten av året, men at dette ble satt på hold.

– Vi er i en konstruktiv dialog med våre kreditorer, sier Aubert.

GC Rieber Shipping har en eierandel på 19 prosent i Shearwater.