Danske Bank mener tre riggselskaper bør slå seg sammen

Danske Bank tror det vil bedre mulighetene for selskapene til å overleve, og tror de tre aktørene kunne bltit en ledende aktør innen harsh environment-boring, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset mener at et marked med endret konkurranse krever betydelige endringer. Meglerhuset ber investorer om å være på vakt, og venter at de neste årene vil gi flere konsoldieringer og oppkjøp eller fusjoner.

Finansavisen skrev onsdag om at også SpareBank 1 Markets venter gigantfusjoner i rigg.

«Offshore boreselskaper står overfor den verste nedturen i moderne tid. Noen har gått konkurs gjennom Chapter 11 allerede, og vi forventer at flere vil følge etter, noe som sannsynligvis vil sparke i gang konsolidering og M&A ettersom noen selskaper kommer til syne med begrenset eller liten gjeld», skriver Danske Bank.

Danske Bank peker på at Maersk Drilling har lavere gjeld pr. rigg, mens Odfjell Drilling og Northern Ocean har sterke reserveordre, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset tror en sammenslåing først blir aktuelt om Maersk Drilling kvitter seg med syv flåter, og tror ikke det kan skje før minst ett av selskapene har kommet gjennom Chapter 11.

«Vi anbefaler investorer å holde godt øye med aksjene heller før enn senere», skriver Danske Bank Markets.

Danske Bank sier kjøp til Odfjell Drilling og løfter kursmålet fra 17 til 18 kroner. Northern Ocean nedgraderes til hold, mens kursmålet går ned fra 10 til 6,5 kroner.