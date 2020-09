SLITER: Prosafe kjenner coronakrisen på kroppen og melder selv at inneværende år er tapt.

SLITER: Prosafe kjenner coronakrisen på kroppen og melder selv at inneværende år er tapt. Foto: Iván Kverme

Inneværende år har vært et driftsmessig tapt år for Prosafe og selskapet har sett store utsettelser i kontrakter for 2020. Oljeserviceselskapet meldte om stort inntektsfall i andre kvartal, og er generelt sterkt preget av coronakrisen.

– 2020 har vært et tapt år driftsmessig. Med unntak av Brasil der vi har opplevd tidsbegrensede suspensjoner på arbeid, har alle kontrakter har blitt utsatt eller kansellert, sier konsernsjef Jesper Kragh Andresen, ifølge TDN Direkt.

Utsettelsene vil kunne gi en liten topp i aktivitet neste år ettersom vi må gjøre det utsatte arbeidet fra 2020 i tillegg til det planlagte arbeidet for 2021.

– Jeg forventer derfor å se de fleste, om ikke alle, boligriggene våre i drift ved et eller annet tidspunkt i 2021. Vi er i forhandlinger eller går etter konkrete muligheter for alle våre boligrigger, som ikke har en kontrakt neste år, sier han videre.

Prosessene vil vare til årsslutt, eller inn i neste år. Andresen sier han håper at ordrereserven vil øke mot slutten av 2020, og at selskapet kan starte med en høyere ordrereserve i 2021 enn vi startet med i fjor.