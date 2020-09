BETALT FOR: «West Linus» er for tiden på oppdrag i Nordsjøen.

BETALT FOR: «West Linus» er for tiden på oppdrag i Nordsjøen. Foto: Seadrill

Seadrill har betalt charterleie til SFL Corporation for september. Leien er betalt for de tre boreriggene, «West Linus», «West Hercules» og «West Taurus», skriver TDN Direkt.

Boreriggene er for tiden på langtidscharter for et datterselskap av Seadrill. «West Linus» og «West Hercules» jobber i Nordsjøen mens «West Taurus» er i opplag i Norge.