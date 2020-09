Solstad Offshore-kontrakt terminert

Solstad Offshore har mottatt en terminering fra Saipem i Portugal av kontrakten for Normand Maximus, går det frem av en børsmelding.

Termineringen skjer dermed omtrent halvveis ut i det som opprinnelig var en 8-årig kontrakt, og utgjør tapte inntekter på rundt 200 millioner dollar.

Eieren av fartøyet, Solstad Offshores heleide datterselskap Normand Maximus Operations Ltd., har derimot rett på et gebyr for tidlig terminering på rundt 45 millioner dollar.

Hele meldingen her.