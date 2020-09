Kværner-aksjonærer får 0,8183 Aker Solutions-aksjer per Kværner-aksje

Aker Solutions og Kværner har sendt ut hver sine børsmeldinger fredag der de opplyser om bytteforholdet i den forestående fusjonen.

Aker Solutions vil utstede vederlagsaksjer og kvalifiserte Kværner-aksjonærer vil motta 0,8183 aksjer i Aker Solutions for hver Kværner-aksje de eier ved forfallsdatoen for sammenslåingen.

Bytteforholdet er basert på den volumvektede snittprisen (VWAP) i Aker Solutions og Kværner i perioden fra 19. august til 17. september – det vil si hhv. 9,7206 og 7,9546 kroner.

Kværner oppløses

Ifølge fusjonsplanen overtar Aker Solutions alle Kværners eiendeler, rettigheter og forpliktelser, mens Kværner oppløses.

Det var 17. juli i år at Kværner og Aker Solutions kunne fortelle markedet om sin enighet om en fusjonsplan. Fusjonen forventes å være gjennomført i november.

Bakgrunnen for fusjonen er å skape et nytt selskap som har nødvendig størrelse og finansiell styrke til å konkurrere og lykkes i det voksende markedet for fornybar og bærekraftig energi.