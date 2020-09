PGS nærmer seg en løsning

PGS har i dag forfall på lån for 1,2 milliarder kroner, og har tidligere varslet om forhandlinger med samtlige långivere om endringer i flere av gjeldsavtalene.

Fredag morgen opplyser selskapet at disse forhandlingene er på et fremskredet stadium, og deres egen oppfatning er at man er nær en løsning som gir en betydelig forlengelse av forfall og nedbetalingsplaner.

Forhandlingene fortsetter derfor med et siktemål om å sluttføre en helhetlig løsning «innen kort tid».

Som støtte for fortsettelsen og fullføringen av forhandlingene, har selskapet avtalt en kortsiktig forlengelse til 25. september av den rullerende kredittfasiliteten på 135 millioner dollar som forfaller i dag.

