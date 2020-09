Borr Drilling vil hente 50 millioner dollar

TOR OLAV TRØIM: Borr Drilling vil hente opptil 467 millioner kroner. I tillegg opplyser selskapet at det har kommet til enighet med Hayfin.

Tirsdag kveld opplyser Borr Drilling i en børsmelding at de vil hente mellom 40 og 50 millioner dollar, det tilsvarer et sted mellom 373,8 og 467,0 millioner kroner.

Videre opplyser selskapet at det er kommet til enighet med långivere og Hayfin. Dette vil gi lånefasiliteter på 595 millioner dollar og forlenge løpetiden til januar 2023.

Det neste steget for Trøim-selskapet er å komme til enighet med verftene i løpet av 2020 for å utvide alle gjenværende avdrag og løpetider knyttet til selskapets verftanlegg til 2023 og utover.

Kompromiss for enighet

For at partene skulle komme til enighet med långiverne, har selskapet forpliktet seg til å skaffe egenkapital for å forbedre likviditeten. I tillegg til dette, må selskapet bruke en del av kapitalen til tilbakekjøp av noen av sine obligasjoner til en rabatt, noe som vil styrke balansen før en mulig konsolidering.

– Vi er glade for å ha funnet en avtale med selskapets banker og Hayfin, som sammen med den nye egenkapitalen vil forbedre likviditeten i overkant av 700 millioner dollar i løpet av de neste to årene, sier Patrick Schorn, administrerende direktør i Borr Drilling.

– Vi er sikre på at vi gjennom denne avtalen og støtten fra verftene skaper en langsiktig løsning med lav «cash break-even» for de kommende årene, legger han til.