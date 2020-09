Ransakelsesordre mot brasiliansk Seadrill-datter

«Seadrill Limited bekrefter at datterselskapet Seadrill Serviços de Petroleo Ltda har mottatt en etterforsknings- og beslagsordre fra føderalt politi i Rio de Janeiro i Brasil, som en del av den siste fasen i Operasjon Carwash. Seadrill samarbeider fullt ut med den pågående etterforskningen», skriver selskapet i meldingen.

John Fredriksen er største aksjonær i Seadrill. Ifølge statsadvokaten i Brasil er målet å undersøke mulig korrupsjon knyttet til kontrakter som Seadrill Group og Sapura inngikk med Petrobas i 2011, ifølge TDN Direkt. Kontraktene utgjorde 2,7 milliarder dollar, skriver nyhetsbyrået.

DN skriver at statsadvokaten mener det er bevis for at selskapet Sapura og Seadrill samarbeidet om, har betalt mellommenn og finansielle aktører for en sum som tilsvarer 1,5 prosent av kontraktene. Dette skal, ifølge statsadvokaten, ha blitt gjort som bestikkelser for å hente hemmelig info fra Petrobas, og dermed øke muligheten for at Sapura fikk kontrakter, skriver DN.

Operasjon Carwash, som ble offentliggjort i 2014, er den største korrupsjonsetterforskningen i brasiliansk historie. Ifølge Wikipedia har det så langt resultert i 1237 opprettede saker og 105 dømte.