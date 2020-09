Prosafe tapte anbud

PACC Offshore Services Holdings, Posh, som er basert i Singapore, har vunnet en utvidbar treårskontrakt for Petrobras for flere enheter til store pre-salt felt som Tupi, Sapinhoa, Atapu og Berbigao-Sururu, skriver Upstream, ifølge TDN Direkt.

Prosafe var en av anbudsgiverne som ikke ble valgt.

Dagraten for kontrakten er ikke kjent, men Upstream skriver at en «velplassert kilde» antar at den «ikke er mye mer enn 60.000 dollar».