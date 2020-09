Shippingveteran inn i styret til Dolphin Drilling

Ronny Bjørnådal er utpekt til styret i riggselskapet Dolphin Drilling, ifølge en pressemelding.

Bjørnådal har vært på jakt etter nye utfordringer etter at han sluttet i Nordea i mai. Da hadde han vært i banken siden han gikk ut av NHH for 24 år siden.

Han siste stilling var som sjef for globale maritime lån i Nordeas investment banking-divisjon. Frem til januar 2018 jobbet han i shippingavdelingen.

– Jeg er overbevist om at selskapet er unikt posisjonert for å fortsette å forbedre driften, redusere karboavtrykket og bli den mest effektive og foretrukne partneren for sine kunder, sier Bjørnådal om riggselskapet han nå skal innta styret til.

Jørgen Peter Rasmussen leder styret, som ellers består av Alf Ragnar Løvdal, Stephen Cox, Erik Langaker, Bouk Van Geloven og Paul Marchand.

Under ledelse av Bjørnar Iversen har selskapet sikret arbeid for nesten hele 2021 til to av sine tre halvt nedsenkbare borerigger.