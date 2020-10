– Investorene vet ikke at Subsea 7 satser på ESG

Subsea 7 Foto: Per Eide

Subsea 7 har falt nesten 40 prosent på børs hittil i år og sliter sammen med store deler av oljeservicesektoren.

Selskapet har heller ikke fått bli med på ESG-festen vi har sett i markedet den senere tiden, til tross for økt satsing innen havvind.

Øystein Vaagen i Fearnley Securities mener det ganske enkelt kommer av at aksjonærene ikke vet at Subsea 7 arbeider i fornybarsegmentet.

– Mange ser på selskapet som en ren olje- og gassaksje, men dersom man tar utgangspunkt i ordrereserven ser man at det er 30 prosent fornybart. Det kan hjelpe aksjen om de får oppmerksomhet på det, sier Vaagen til TDN Direkt.

Selskapet holder i dag webinar om havvind og nysatsinger kl 15.

Spennende segment

I rapporten for andre kvartal meldte Subsea 7 om utsettelser og lav anbudsaktivitet for nye kontrakter, men understreket også at fornybarprosjektene «i stor grad vært upåvirket av det utfordrende klimaet», og anbudsaktiviteten forble høy.

Selskapet skrev videre at de vil fortsette å diversifisere fornybarvirksomheten seg gjennom en «integrert tilnærming» med både installasjon av fundamenter og kabellegging innad i vindmølleparker, samt integrerte «nøkkelklare» kontrakter, ifølge TDN Direkt.

Vaagen sier det vil være interessant om selskapet utdyper mulighetene for å skalere opp virksomheten på det sistnevnte området. Per i dag, når selskapet har flere transport- og installasjonskontrakter i tillegg, har selskapet bare kapasitet til å gjennomføre ett stort integrert EPCI-prosjekt, ifølge analytikeren.

Et EPCI-prosjekt (Engineering, Procurement, Construction and Installation) er et større prosjekt som tar seg av hele prosessen fra design av konstruksjonene, bygging og installasjon on-site.

– Selskapet tjener mer på de integrerte EPCI-kontraktene, der de tar større del av risikoen og dermed får større marginer. Det er interessant om de utforsker mulighetene på dette området, sier Vaagen.

Utfordrende kvartal

Selskapet hadde ved utgangen av andre kvartal en ordrereserve på syv milliarder dollar, hvorav 31 prosent var innen fornybarsegmentet. Ordreinntaket i kvartalet var på 2 milliarder dollar i kvartalet og hele 1,7 milliarder kom fra fornybarsegmentet.

I tillegg brukte selskapet 104 millioner dollar, tilsvarende 981 millioner kroner, på restrukturering i kvartalet. På toppen av restruktureringen gjennomførte ledelsen en rydderunde i balansen, hvor eiendelene ble nedskrevet med 807 millioner dollar.

Subsea 7 stiger til 64,54 kroner per aksje på børs tirsdag.